Wenn sich vom 15. bis 18. Februar 2017 auf dem Messegelände in Nürnberg wieder alles um Bio dreht und die Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, zum 28. Mal als größter internationaler Bio-Branchentreff an den Start geht, stehen auch in der ganzen Region die Zeichen auf Bio. Mit einem vielfältigen Programm geht Nürnberg die Biometropole 2017 an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...