New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495) freut sich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die EonStor DS 4024B, mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis von 6,80 US-Dollar Platz 1 des SPC-2 Preis-Leistungs-Verhältnis Ranking erreichte.



Infortrends EonStor DS 4024B ist ein 2 HE, Small-Form-Factor, Dual-Kontroller Storage-System, das auch als performante All-Flash- oder Hybrid-Flash-Konfiguration verfügbar ist. Mit einem Fibre-Channel-Host und 20 SAS-SSDs wurde ein Durchsatz von 10.030,77 SPC-2 MBPS erreicht - ideal für Medien- und Entertainmentanwendungen, wie Medien & Video-Streaming, CGI und Animations-Rendering.



Auch das neueste SPC-2 Ergebnis beweist, dass die EonStor DS 4000 Serie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich Medien & Entertainment bietet. Darüber hinaus ist die EonStor DS 4000 Serie sehr gut für Datenanalyse, Online Analyseverfahren, medizinische & pharmazeutische Forschung sowie Hochleistungs-Computing und wissenschaftliche Forschung geeignet.



"Wir freuen uns, so ein herausragendes SPC-2-Ergebnis unserer EonStor DS 4024B zu sehen. Dieses Ergebnis zeigt unseren Kunden einmal mehr unseren Einsatz Ihnen immer das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.", so Thomas Kao, Senior Direktor Produktplanung bei Infortrend.



Weitere Informationen zur EonStor DS 4024B finden Sie hier (http://www.infortrend.com/tw/products/families/ESDS/4000).



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.infortrend.com



Über den Storage Performance Council



Der Storage Performance Council (SPC) ist eine herstellerneutrale, gemeinnützige Organisation, mit Fokus auf die Storage-Industrie. Der SPC kreierte den ersten Leistungs-Benchmark, der auf die Bedürfnisse und Bedenken der Speicherindustrie ausgerichtet war. Von der Komponentenebene bis hin zur Messung von kompletten dezentralen Speichersystemen bietet das SPC-Benchmark-Portfolio unabhängig geprüfte, zuverlässige Messgrößen der Leistung, des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Leistungsaufnahme. Weitere Informationen zum SPC und seinen Benchmarks finden Sie unter: http://www.StoragePerformance.org.



Storage Performance Council, SPC-2, SPC-2 MBPS, SPC-2 Price-Performance und SPC-2 Result sind Marken oder eingetragene Marken des Storage Performance Council.



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken der Infortrend Technology, Inc., andere Marken der jeweiligen Eigentümer.



[1] Die SPC-2 Executive Summary und den vollständigen Bericht zur EonStor DS 4024B finden Sie unter: http://www.storageperformance.org/ results/benchmark_results_spc2_activeb00080



