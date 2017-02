STUTTGART (dpa-AFX) - Mit Warnstreiks und Protestaktionen erhöhen die Gewerkschaften Verdi und GEW auch in Baden-Württemberg den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Am Dienstag sind außer einer zentralen Kundgebung in Stuttgart Demonstrationen etwa in Freiburg, Heidelberg und Karlsruhe geplant. Die Organisatoren rechnen mit insgesamt 2000 bis 4000 Teilnehmern. Auch die Gewerkschaft der Polizei beteiligt sich. Zudem lassen angestellte Lehrer die Arbeit ruhen, mehrere tausend Schulstunden fallen wohl aus. Es geht im Südwesten um 285 000 Beschäftigte, von denen 185 000 verbeamtet sind. Die Gewerkschaften fordern insgesamt sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeberseite - die Tarifgemeinschaft deutscher Länder - hält das für zu viel. Weiter verhandelt wird am Donnerstag und Freitag./wo/DP/zb

