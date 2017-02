Düsseldorf (ots) - Der deutsche 100-Meter-Sprinter Alexander Kosenkow (TV Wattenscheid) denkt auch mit bald 40 noch lange nicht ans Karriereende. "Eine Staffel-Teilnahme bei der WM in London ist ein Ziel, das ich vorhabe, dieses Jahr zu erreichen. Ob das der Abschluss meiner Laufbahn sein wird, kann ich nicht sagen. Ein Arzt hat mir mal gesagt, dass ich mit meinen Voraussetzungen ohne Leistungseinschränkungen bis 42 meinen Sport betreiben könnte", sagte der viermalige EM-Zweite mit der 4x100-Meter-Staffel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Kosenkow wird am 14. März 40. Seine erste WM-Teilnahme datiert von 2001. "Ich bin stolz, dass ich an der positiven Entwicklung unserer Staffel mitwirken konnte und dass wir heute Zeiten laufen, von denen man vor zehn Jahren nur träumen konnte." Kosenkow war auch Bestandteil des Quartetts, das im Juli 2012 mit 38,0 Sekunden den Deutschen Rekord über 4x100 Meter aufstellte.



