Geldanlage: Große Namen wie Disney sind nicht alles

Anleger setzen bei der Auswahl ihrer Investments oft auf bekannte und große Namen. Vergessen wird dabei oft, dass Namen nicht alles sind, sondern auch mit dem Erfolg einer Anlage etwas zu tun haben sollten…

Genau diese Tatsache bekommen derzeit die Anleger von Euro Disney (WKN: A0M8QP / ISIN: FR0010540740) zu spüren, dem französischen Betreiber des Pariser Disneylands.

Als Euro Disney 1992 an die Börse ging, war der Optimismus grenzenlos. Nicht nur bei den Anlegern, sondern auch bei den Disney-Fans in Europa. Doch es zeigte sich bereits recht schnell, dass eine Disneyland-Lizenz nicht unbedingt eine Lizenz zum Geld drucken ist. Selbst wenn es die einzige Lizenz in Europa ist.

Euro Disney Chart: finanztreff.de

