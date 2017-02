Chur - Das Bündner Kunstmuseum Chur widmet der Künstlerin Anne Loch eine umfassende Retrospektive. Die Ausstellung "Anne Loch. Künstliche Paradiese" stellt erstmals das immense Lebenswerk der deutschen Malerin vor, die sich nach erfolgreichen Jahren aus dem Kunstbetrieb zurückzog und in Graubünden ihre Wahlheimat fand.

Anne Loch (1946-2014) hat nach ihrer Ausbildung an der Kunstakademie Düsseldorf und einem längeren Aufenthalt in Italien in den 1980er-Jahren grosse Beachtung als Malerin von Landschaften und Blumenbildern gefunden und wurde in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. 1988 zog sie sich für 14 Jahre nach Graubünden zurück, wo sie in Thusis eine neue Wahlheimat fand. Der Rückzug war radikal sowohl gegenüber dem Kunstbetrieb wie gegenüber der neuen Umgebung. Im Stillen schuf sie ein umfangreiches ...

