=== *** 06:30 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Jahresergebnis, Zürich *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Jahresergebnis, Heidelberg *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Hannover 07:00 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj vorläufig: -0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+1,9% gg Vj vorläufig: -0,8% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj 09:00 DE/BDI-Hauptgeschäftsführer Kerber, PK zu den Auswirkungen des Brexit, Berlin 10:00 DE/Osram Licht AG, HV, München *** 10:00 IT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,0% gg Vj *** 10:30 PT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj 10:30 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), PK zur Vorstellung des Frühjahrsgutachtens des Rates der Immobilienweisen, Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: +15,0 Punkte zuvor: +16,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +77,0 Punkte zuvor: +77,3 Punkte *** 11:00 DE/Bilfinger SE, Capital Markets Day und Jahres-PK), Mannheim *** 11:00 GR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj 1. Veröff.: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,8% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem tunesischen Ministerpräsidenten Chahed, Berlin *** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:50 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Lacker (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der University of Delaware, Newark *** 16:00 US/Fed-Chefin Yellen, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 17:00 US/Volkswagen AG (VW), Anhörung zur vorläufigen Billigung im Entschädigungsverfahren für Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter-Dieselmotoren vor einem Bundesbezirksgericht in San Francisco 18:50 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Lockhart (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Huntsville Rotary Club 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Greater Houston Port Bureau *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar - DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2016, Stuttgart ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2017 00:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.