Früher, in der guten alten Zeit, gab es mal "Risk-on - Risk-off". In "Risk-on"-Phasen haben die Akteure an den Finanzmärkten verstärkt zu Aktien gegriffen, bei "Risk-off" waren eher sichere Investments wie z.B. Anleihen gefragt. Heutzutage, seit der Wahl Trumps zum US-Präsidenten, scheint die Herde der Anleger nur noch gelenkt von dem, was dieser gerade so zwitschert.Zum Ende der Vorwoche hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...