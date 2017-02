The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA NM9 XFRA CA66979W1077 NOUVEAU MONDE GRAPHITE EQ00 EQU EUR N

CA A7R XFRA CA85209D1015 SPROTT RESOURCE HLDNG ON EQ00 EQU EUR N

CA VLED XFRA LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO EQ00 EQU EUR Y

CA VLUD XFRA LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO EQ00 EQU EUR Y

CA MOED XFRA LU1481201538 BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO EQ00 EQU EUR Y

CA QUED XFRA LU1481201611 BNPPE.-E.QA.EU.UEDEO EQ00 EQU EUR Y

CA VALD XFRA LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO EQ00 EQU EUR Y

CA HGF2 XFRA US14888D2080 CATALYST BIOSC. DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA MPLN XFRA US87968A1043 TELLURIAN INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N