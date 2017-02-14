The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.02.2017
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.02.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CT VLUU XETR LU1481201371 BNPPE.-E.L.V.US UECDL FDL0 EQU USD Y
CT VLED XETR LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO FON1 EQU EUR Y
CT VLUD XETR LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO FON1 EQU EUR Y
CT MOED XETR LU1481201538 BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO FON1 EQU EUR Y
CT QUED XETR LU1481201611 BNPPE.-E.QA.EU.UEDEO FON1 EQU EUR Y
CT VALD XETR LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO FON1 EQU EUR Y
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.02.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CT VLUU XETR LU1481201371 BNPPE.-E.L.V.US UECDL FDL0 EQU USD Y
CT VLED XETR LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO FON1 EQU EUR Y
CT VLUD XETR LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO FON1 EQU EUR Y
CT MOED XETR LU1481201538 BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO FON1 EQU EUR Y
CT QUED XETR LU1481201611 BNPPE.-E.QA.EU.UEDEO FON1 EQU EUR Y
CT VALD XETR LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO FON1 EQU EUR Y