FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
37Z XFRA US45825N1072 INTELIQUENT INC. DL -,001
BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2
XFRA CA00735P1062 ADRIANA RESOURCES INC. A
XFRA US5590916087 MAGELLAN PET. NEW DL-,01
XFRA CA66979M1095 NOUVEAU MONDE MNG ENT.
HGF1 XFRA US14888D1090 CATALYST BIOSC. DL -,01
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
37Z XFRA US45825N1072 INTELIQUENT INC. DL -,001
BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2
XFRA CA00735P1062 ADRIANA RESOURCES INC. A
XFRA US5590916087 MAGELLAN PET. NEW DL-,01
XFRA CA66979M1095 NOUVEAU MONDE MNG ENT.
HGF1 XFRA US14888D1090 CATALYST BIOSC. DL -,01