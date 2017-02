Der deutsche Leitindex DAX marschiert wieder Richtung 12.000 Punkte. Heute legte der DAX um knapp 1% zu und kletterte auf 11.774 Punkte. Für positive Stimmung sorgten Kursgewinne an der Wall Street in New York. Blicken wir jetzt schon auf den Dienstag:

Morgen findet die Hauptversammlung des Touristikkonzerns Tui statt. Der in Hannover und Berlin ansässige Konzern wird dort unter anderem noch einmal die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/2016 (bis Ende September) präsentieren. ...

