Während der Vereidigung des neuen Finanzministers Mnuchin findet US-Präsident Trump lobende Worte. Doch im Senat wurde gegen seinen Wunschkandidaten zuvor kräftig ausgeteilt.

Der stark zerstrittene US-Senat hat am Montagabend Steven Mnuchin als Finanzminister bestätigt. Die entsprechende Abstimmung fiel mit 53 zu 47 relativ knapp aus. Während zwar alle Republikaner mit "Ja" für Mnuchin stimmten, wurde er lediglich von einem Demokraten unterstützt. Auch David Shulkin wurde für sein Amt bestätigt: Mit 100 zu 0 Stimmen votierten die Senatoren dafür, dass er nun Minister für Kriegsveteranen ist.

Die Amerikaner sollten wissen, dass "das Finanzsystem unserer Nation in wirklich großartigen Händen liegt", erklärte US-Präsident Donald Trump bei der Vereidigung Mnuchins am Montagabend. Dieser werde nach einer Karriere im privaten Sektor nun für die amerikanischen Steuerzahler arbeiten, so Trump.

Auch im Senat hatte Mnuchin unter Republikanern Anklang gefunden. Er habe Erfahrung darin, ...

