gategroup emittiert erfolgreich Anleihe über CHF 300 Millionen

ZÜRICH, 14. Februar 2017 - gategroup hat durch die Ausgabe einer festverzinslichen, vorrangigen Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit und Endfälligkeit am 28. Februar 2022 erfolgreich CHF 300 Millionen aufgenommen. Die Anleihe mit einem Coupon von 3 % p.a. wurde von gategroup Finance (Luxembourg) S.A. begeben und wird durch deren Muttergesellschaft gategroup Holding AG garantiert. Abwicklungstag der Anleihe ist der 28. Februar 2017. gategroup wird die Kotierung der neuen Anleihe an der SIX Swiss Exchange beantragen.

gategroup nutzte ein konstruktives Marktumfeld und eine rege Investorennachfrage ermöglichte es dem Unternehmen, zu äusserst attraktiven Bedingungen Kapital aufzunehmen. Das Auftragsbuch war deutlich überzeichnet, sodass die Transaktion rasch und am unteren Ende der ursprünglich festgelegten Preisspanne platziert wurde. Das Unternehmen plant, mit einem Teil des Emissionserlöses die Brückenfinanzierung zurückzuzahlen, welche für die Übernahme von Servair in Anspruch genommen wurde.

«Die neue fünfjährige Anleihe steht im Einklang mit der Strategie von gategroup, die operative und finanzielle Flexibilität zu erhöhen, ein langfristiges Fälligkeitenprofil sicherzustellen und unterschiedliche Finanzierungsquellen zu den bestmöglichen Kosten zu halten.», sagt Christoph Schmitz, Chief Financial Officer von gategroup.

BNP Paribas, Credit Suisse und UBS haben die Ausgabe der Anleihe als gemeinsame Bookrunner und Lead Manager begleitet.

Über gategroup

gategroup ist ein führender und weltweit tätiger Anbieter von Onboard-Dienstleistungen für Unternehmen im Bereich Passagierbeförderung. Das Unternehmen ist auf folgende Bereiche spezialisiert: Catering und Hospitality; Versorgung und Logistik; Onboard-Produkte und Dienstleistungen. 2015 erzielte gategroup einen Umsatz von total CHF 3,0 Mrd. und ein adjustiertes EBITDA von CHF 169,4 Mio. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit 39'000 Mitarbeitende. Für weitere Informationen: (www.gategroup.com: http://www.gategroup.com/)

