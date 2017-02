Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im vergangenen Jahr weniger Umsatz und Gewinn gemacht als von Analysten erwartet. Im vierten Quartal belasteten schlechteres Wetter in Deutschland und Nordamerika sowie schwache Märkte in Asien und Nordafrika das Geschäft, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

