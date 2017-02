Die Scorpio Tankers Inc. (ISIN: MHY7542C1066, NYSE: STNG) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,01 US-Dollar je Aktie ausbezahlen und kürzt damit die Ausschüttung um 92 Prozent. Im Vorquartal wurden 0,125 US-Dollar je Aktie ausbezahlt. Die Zahlung soll am 30. März 2017 (Record date: 23. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...