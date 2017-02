ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse ist dank einer Belebung an den Märkten und der Erwartung steigender Zinsen wie die meisten Konkurrenten gut in das laufende Jahr gestartet. Alle Bereiche der Vermögensverwaltung hätten im Januar Zuflüsse verzeichnet, teilte das unter anderem mit der Deutschen Bank und der UBS konkurrierende Institut am Dienstag in Zürich mit. Im Kapitalmarktgeschäft habe sich zudem die Dynamik des vierten Quartals im Januar fortgesetzt.

Die Kundenaktivität an den Kapitalmärkten und im Handelsgeschäft sei weiter "robust". Vor allem der Verkauf von Kredit- und verbrieften Produkten lief sehr gut. Die Bank profitiert hier zudem unter anderem von der gestiegenen Unsicherheit der Unternehmen mit Blick auf die Entwicklung der Zinsen. Viele Konzerne sichern sich deshalb derzeit für die Finanzierung ihrer Geschäfte jetzt noch Kredite. Zudem sind die Finanzmärkte weltweit seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten in Aufruhr. Höhere Handelsaktivitäten sind in der Regel gut für Banken./zb/stb

