Die Verbraucherpreise in China sind im Januar so stark gestiegen wie seit mehr als zwei Jahren nicht. Das lag vor allem an dem Anstieg der Energiepreise und der höheren Nachfrage nach Lebensmitteln wegen des chinesischen Neujahrsfestes. Ökonomen gehen allerdings davon aus, dass die Dynamik bis Jahresmitte wieder abebbt. Der chinesische Verbraucherpreisindex legte im Vnergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent zu, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Im Dezember hatte der Zuwachs bei 2,1 Prozent gelegen. Der Anstieg des wichtigen Maßstabs für die Inflation war der höchste in mehr als zweieinhalb Jahren und übertraf auch die Konsensprognose der Analysten von 2,4 Prozent. Der Erzeugerpreisindex kletterte im Januar stärker als erwartet um 6,9 Prozent auf ein Fünfjahreshoch. Im Dezember lag der Anstieg bei 5,5 Prozent. Das lag laut Ökonomen vor allem an höheren Ölpreisen, einer geringeren Kapazität in der Kohle- und Stahlbranche und einer schwachen Vergleichsbasis im Vorjahresmonat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

07:30 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis

10:00 DE/Osram Licht AG, HV

13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

17:00 US/Volkswagen AG (VW), Anhörung im Entschädigungsverfahren

für Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter-Dieselmotoren vor

einem Bundesbezirksgericht in San Francisco

Im Laufe des Tages:

- DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2016

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj 08:00 Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj vorläufig: -0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+1,9% gg Vj vorläufig: -0,8% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: +15,0 Punkte zuvor: +16,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +77,0 Punkte zuvor: +77,3 Punkte -IT 10:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,0% gg Vj -GB 10:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj -EU 11:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj 1. Veröff.: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,8% gg Vj 11:00 Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+3,2% gg Vj -US 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.323,80 -0,11 Nikkei-225 19.238,98 -1,13 Schanghai-Composite 3.212,19 -0,14 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.774,43 +0,92% DAX-Future 11.772,50 +0,96% XDAX 11.776,59 +0,96% MDAX 23.250,38 +0,95% TecDAX 1.878,45 +0,42% EuroStoxx50 3.305,23 +1,05% Stoxx50 3.058,95 +0,65% Dow-Jones 20.412,16 +0,70% S&P-500-Index 2.328,25 +0,52% Nasdaq-Comp. 5.763,96 +0,52% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,93% -17

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Leicht positiv gestimmt gehen Händler in Europa in den Handelstag. Die Vorlagen aus den USA sind ausgezeichnet, fast alle Indizes verzeichneten dort neue Allzeithochs. Allerdings sind sich Händler einig, dass Europas Börsen dies nicht voll nachvollziehen. "Europa hinkt klar hinterher, weil US-Steuersenkungen nur US-Unternehmen nutzen und wir zusätzlich wegen der Politikrisiken unattraktiver sind", sagt ein Händler. Dennoch sollte die Tendenz des übergeordneten "Reflations-Trades" auch hierzulande weitergehen und konjunktursensitive Titel nach oben tragen. Der DAX wird knapp unter 11.800 Punkten erwartet. Im Fokus stehen Daten zur Volkswirtschaft. So werden in Europa zahlreiche BIP-Daten zum vierten Quartal vorgelegt. Gleichzeitig gibt es auch Inflationsdaten, wobei vor allem auf Großbritannien geblickt wird, ob sich hier die Folgen des Brexit zeigen. Zudem wird mit Spannung auf den ZEW-Indikator als Vorläufer für den wichtigen ifo-Index geschaut. Zusätzlich stehen Aussagen der US-Notenbanker im Fokus.

Rückblick: Signale der Entspannung zwischen den USA unter Präsident Donald Trump einerseits und Japan und China andererseits haben für Aktienkäufe gesorgt. Der Stoxx-600-Index kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Von der politischen Entspannung profitierten vor allem konjunktursensiblen Aktien und Sektoren. Diese Unternehmen könnten erheblich unter protektionistischen Maßnahmen der US-Regierung leiden. Der Automobilsektor stieg um 2 Prozent, für den Chemiesektor ging es um 0,9 Prozent nach oben und für den Bausektor um 1 Prozent. Der Sektor der europäischen Rohstoffproduzenten stieg mit 2,4 Prozent am stärksten. Vor allem stabile Wachstumserwartungen in China trieben die Preise für Industriemetalle weiter nach oben. Saab büßten 3,1 Prozent ein. Die Prognose des Flugzeugbau- und Rüstungskonzerns nannte Analystin Sandy Morris von Jefferies "etwas enttäuschend".

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Deutsche Nebenwerteindizes trieb das Aufatmen der Investoren sogar auf neue Rekordstände. So schloss der MDAX 1 Prozent höher auf dem historischen Rekordschlusskurs von 23.250 Punkten. Auch der SDAX legte um 1,2 Prozent auf das historische Hoch von 9.913 Punkten zu. Die Musik spielte ohnehin in der zweiten Reihe. Stada schossen um fast 13 Prozent nach oben - angetrieben von einem möglichen Bietergefecht um den Generikahersteller. Eine US-Behörde hat Osram grünes Licht gegeben für den Verkauf der Glühbirnen-Produktion nach China. Osram stiegen um 2,5 Prozent. Aurubis rechnet 2016/17 mit einem deutlichen Gewinnanstieg. Der Kurs gewann 4,1 Prozent hinzu. Aktien von Salzgitter, die an Aurubis beteiligt ist, stiegen um 2,8 Prozent. Leoni hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet, woraufhin der Kurs um 5,6 Prozent zulegte. GfK verteuerten sich um 2,8 Prozent. KKR hält nun über eine Tochter einen Anteil von mindestens 18,5 Prozent an der GfK. Stabilus sprangen um 7,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet mit zweistelligen Zuwachsraten. Eine Abstufung der Wacker Chemie durch die Berenberg Bank drückte den Kurs um 2,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): XDAX unv bei 11.777 Pkt - Bilfinger und Tui gesucht

Bilfinger hatte am Abend eine neue Strategie bekannt gegeben, mittels derer das Unternehmen mittelfristig auf den Wachstumspfad zurückkehren will. Die Aktie wurde daraufhin 3,5 Prozent fester gestellt. Die ebenfalls veröffentlichten Geschäftszahlen hätten vor dem Hintergrund der Neuausrichtung nicht sonderlich interessiert, so ein Marktteilnehmer. Tui hatte einen Käufer für seinen Spezialreiseanbieter Travelopia gefunden. Dieser Umstand und die bestätigte Prognose des Unternehmens verhalfen dem Wert zu einem Aufschlag von 2,3 Prozent.

USA / WALL STREET

Die wiederaufgenommene Trump-Rally hat die Wall Street auf Rekordhöhen geführt. Der jüngste Aufschwung war durch Aussagen von US-Präsident Trump ausgelöst worden, denen zufolge demnächst mit Steuersenkungen zu rechnen sei. Der Dow-Jones-Index schloss nur rund 30 Zähler unter dem neuen Verlaufs- und Allzeithoch. S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten ebenfalls neue Bestmarken. Für spürbare Erleichterung und damit steigende Kurse sorgte der geräuschlose Antrittsbesuch des japanischen Premierministers Shinzo Abe bei Trump. Von Währungsmanipulationen der japanischen Notenbank war zumindest öffentlich nichts mehr zu vernehmen gewesen. Auch bei einem Telefonat Trumps mit dem chinesischen Präsidenten hatte sich dieser konziliant gezeigt und die "Ein-China-Politik" der USA betont. Das diplomatische Tauwetter hatte die Sorgen vor Handelskriegen etwas vermindert. Auf Rekordkurs befanden sich auch Apple nach einem angehobenen Kursziel durch Goldman Sachs und Hoffnungen auf eine Jubiläumsedition des iPhones. Die Titel legten 0,9 Prozent zu. Am Dienstag wird US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Senat sprechen. Anleger gingen davon aus, dass sich Yellen eher falkenhaft äußern werde. Der Bankensektor stellte mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent daher die festeste Branche. Goldman Sachs und JPM stiegen um 1,5 bzw. 1,3 Prozent. Am Rentenmarkt zeigte sich der neue Mut der Investoren, die Notierungen sanken mit den Zinsspekulationen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um zwei Basispunkte auf 2,43 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18.50 Uhr EUR/USD 1,0622 +0,2% 1,0597 1,0604 EUR/JPY 120,35 -0,2% 120,55 120,59 EUR/CHF 1,0660 +0,0% 1,0659 1,0663 GBP/EUR 1,1811 -0,0% 1,1822 1,1794 USD/JPY 113,30 -0,4% 113,75 113,72 GBP/USD 1,2546 +0,2% 1,2527 1,2506

Der Euro hat sich im asiatischen Handel leicht von den Vortagesabgaben erholt und ist wieder über die Marke von 1,06 Dollar gestiegen. Übergeordnet belasten allerdings weiterhin die Sorgen um eine Verschärfung der Griechenland-Krise und die anstehenden Wahlen in Europa. Der nächste wichtige Impuls für den Devisenmarkt dürfte von der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des Senats am Nachmittag ausgehen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,92 52,93 -0,0% -0,01 -3,2% Brent/ICE 55,63 55,59 +0,1% 0,04 -3,1%

Nach drei starken Handelstagen kam es zu einer Gegenbewegung. Ein Analyst nannte die Förderdisziplin in der Opec "ungewöhnlich stark ausgeprägt". Er fügte jedoch hinzu: "Viele glauben aber nicht, dass die vereinbarte Kürzung um 1,8 Millionen Barrel am Tag bis Juni ausreicht, um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen". WTI verbilligte sich um 1,7 Prozent auf 52,93 Dollar, Brent verlor in ähnlichem Umfang. Belastend auf die Preisfindung wirkten neue Prognosen über eine steigende US-Schieferölförderung. Im asiatischen Handel bauten die Ölpreise ihre Gewinne noch leicht aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.229,91 1.225,63 +0,3% +4,29 +6,8% Silber (Spot) 17,90 17,83 +0,4% +0,07 +12,4% Platin (Spot) 1.001,40 998,00 +0,3% +3,40 +10,8% Kupfer-Future 2,81 2,78 +0,9% +0,02 +12,1%

Angesichts der Dollarstärke und der wieder gestiegenen Risikofreude fiel der Goldpreis um 0,7 Prozent auf 1.226 Dollar je Feinunze. Es war der höchste Tagesverlust im laufenden Monat. In Asien kam es zu einer leichten Erholung.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

USA

Der US-Senat hat den früheren Banker Steven Mnuchin als neuen Finanzminister bestätigt. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, ist von seinem Amt zurückgetreten. Trump habe den ehemaligen General Joseph Kellogg übergangsweise auf den Posten berufen, teilte das Weiße Haus mit.

HANDEL USA/KANADA

US-Präsident Donald Trump will die Handelsbeziehungen zu Kanada stärken. Er wolle im Handel mit dem nördlichen Nachbar "sogar noch mehr Brücken bauen", sagte Trump am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau im Weißen Haus.

VW

Volkswagen kooperiert künftig mit dem Kameratechnik-Spezialisten Mobileye beim automatisierten Fahren. Die beiden Unternehmen wollen ab 2018 Navigationsdaten für einen neuen Navigationsstandard erheben.

BILFINGER

Der Dienstleistungskonzern Bilfinger hat im vierten Quartal einen Verlust verzeichnet. Das Konzernergebnis verschlechterte sich auf minus 53 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorjahr hatte Bilfinger noch einen Gewinn von 5 Millionen Euro eingefahren. Bilfinger will mit einer neuen Strategie mittelfristig auf den Wachstumspfad zurückkehren. Diese sieht die Konzentration auf zwei Geschäftsbereiche, vier Regionen und sechs Industrien vor.

HEIDELBERG CEMENT

hat für das vierte Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

4. Quartal 2016 2015 Prognose Umsatz 4.238 4.358 4.473 OIBD 818 818 849 Operatives Ergebnis 507 530 609

GRAMMER

Der Autozulieferer Grammer könnte sich in der Auseinandersetzung mit einem Investor Unterstützung aus China sichern. Das Unternehmen verhandele mit der Ningbo Jifeng Auto Parts über eine strategische Partnerschaft. Im Zuge dessen könnten sich die Chinesen, die bereits länger mit Grammer zusammenarbeiten, auch an den Bayern beteiligen.

TUI I

hat im ersten Geschäftsquartal den saisonüblichen Verlust verringert und mehr umgesetzt. Getrieben wurde das Wachstum von starken Buchungen in der Region Nord, der Hotelkette RIU und dem Kreuzfahrtgeschäft. Doch belasteten auch überdurchschnittlich hohe kranheitsbedingte Ausfälle bei der konzerneigenen Fluggesellschaft Tuifly im Oktober den operativen Gewinn.

TUI II

hat einen Käufer für seinen Spezialreiseanbieter Travelopia gefunden. Der US-Investor KKR übernimmt das Geschäft, wie die Tui AG am Montagabend mitteilte. Die Tochtergesellschaft wird in der Transaktion mit 325 Millionen britischen Pfund bewertet.

TECHEM

will in den nächsten vier Jahren voraussichtlich mindestens jeden vierten Arbeitsplatz in Deutschland streichen. "Wir gehen insgesamt davon aus, dass Techem 2021 in Deutschland circa 600 Mitarbeiter weniger beschäftigt", teilte das Unternehmen der FAZ mit. Bei Techem war für weitere Details zunächst niemand zu erreichen.

CREDIT SUISSE

Die Credit Suisse hat im vierten Quartal wegen eines teuren Vergleichs in den USA einen Milliardenverlust verzeichnet. Der Fehlbetrag summierte sich auf 2,3 Milliarden Franken, wie das Geldhaus mitteilte. Von der Bank befragte Analysten hatten lediglich mit einem Minus von 2,04 Milliarden Franken gerechnet. Im Vorjahr hatte die Credit Suisse Group AG wegen des Rückzugs aus dem Investmentbanking sogar einen Verlust von 5,8 Milliarden Franken ausgewisen. Bei den Einnahmen konnte die Bank in den drei Monaten einen Zuwachs auf 5,4 Milliarden nach 4,3 Milliarden Franken im Vorjahreszeitraum erzielen.

