Zürich - Aryzta sorgt erneut für Schlagzeilen. Gut drei Wochen nach einer scharfen Gewinnwarnung des Backwarenkonzerns kommt es nun zum nächsten Paukenschlag: Die gesamte Führungsetage nimmt ihren Hut. Per Ende des Geschäftsjahres (Juli 2017) treten CEO Owen Killian, CFO/COO Patrick McEniff und CEO Americas John Yamin von ihren Ämtern zurück, teilt das Unternehmen am Dienstag mit.

Erst Ende Januar mussten Anleger schlechte Nachrichten verdauen. So kündigte Aryzta an, dass der Gewinn je Aktie per Ende Dezember 2016, das heisst nach fünf Monaten des Geschäftsjahres 2016/17, um rund 20% unter dem Vorjahr liege und ähnliches auch für das Gesamtjahr gelten dürfte. Für die Aktie war es ein desaströser Tag - sie brach um mehr als 30% ein.

Damals bezeichnete der CEO ...

