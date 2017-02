Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Januar weiter erhöht, nachdem es bereits im Dezember einen sprunghaften Anstieg gegeben hatte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, zog die jährliche Inflationsrate auf 1,9 Prozent an. Eine Rate in dieser Höhe hatte es zuletzt im Juli 2013 gegeben. Im Dezember waren es 1,7 Prozent gewesen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Januar.

Binnen Monatsfrist sanken die Preise für Güter des täglichen Bedarfs und Dienstleistungen im Schnitt um 0,6 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland stieg um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vormonat fiel der Index um 0,8 Prozent. Auch die vorläufigen Ergebnisse für den HVPI wurden somit bestätigt. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB)

In letzter Zeit haben sich die Zeichen gemehrt, dass die lange Phase einer extrem niedrigen Inflation in Deutschland und auch in der Eurozone zu Ende geht. Insbesondere die Ölpreise haben sich von ihren Tiefständen gelöst. Deren Anstieg arbeitet sich zunehmend in die Erzeuger- und Verbraucherpreise vor.

