Der interimistische Vorstandschef Robert Machtlinger ist neuer CEO des börsennotierten oberösterreichischen Flugzeugzulieferers FACC. Der FACC-Aufsichtsrat hat Machtlinger in seiner Sitzung am 13. Februar zum neuen Vorstandschef bestellt. Der Zulieferer war Anfang 2016 Opfer eines Cyber-Betruges in Millionenhöhe geworden, ...

