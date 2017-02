Zürich (awp) - Die Credit Suisse hält an ihren Zielen zur Kosteneinsparung für die nächsten zwei Jahre fest. Demnach soll die adjustierte Kostenbasis im laufenden Jahr unter 18,5 Mrd CHF fallen, im kommenden Jahr 2018 sollen es dann weniger als 17 Mrd CHF sein, wie die Bank am Dienstag in einer Präsentation aufzeigt. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...