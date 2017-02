Tagesgewinner war am Montag Aixtron mit 5,92% auf 3,79 (292% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,40%) vor Leoni mit 5,58% auf 38,77 (249% Vol.; 1W 6,50%) und Tesla mit 4,22% auf 280,60 (169% Vol.; 1W 8,86%). Die Tagesverlierer: Lenzing mit -2,95% auf 145,00 (125% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,66%), AMS mit -2,53% auf 44,35 (121% Vol.; 1W 30,63%), Semperit mit -1,92% auf 28,56 (86% Vol.; 1W -4,16%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (40420,41 Mio.), Royal Dutch Shell (18881,53) und Amazon (6793,45). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei ArcelorMittal (635%), Aixtron (292%) und Leoni (249%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 42,83%, die beste ytd ist AMS mit 53,46%. Am...

Den vollständigen Artikel lesen ...