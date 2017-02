Trotz den laufenden Sportferien und den mehr oder weniger positiven Neuigkeiten aus dem Tourismussektor, litten die Bergbahntitel am meisten in der vergangenen Woche. Dank dem Anstieg von über 10% der Zur Rose-Aktie konnte sich der ZKB KMU Index mit einem Plus von 1.1% im positiven Bereich halten.

Generell verlief der Handel in der Berichtsperiode in ruhigen Bahnen, so sank der Gesamtumsatz auf eKMU-X um über 18% auf CHF 6.7 Mio. Wie in den letzten Wochen, wurde das Volumen von den Schwergewichten Reishauer I + N dominiert. Machen die beiden Titel doch über 44% des Volumens aus. Noch immer werden die Titel rege zu einem Preis von CHF 59'200 platziert. Ob es sich bei der Verkäuferin immer noch um die Lorze AG handelt bleibt offen.

Trotz des rechtzeitigen Wintereinbruchs für die Sportferien, wurden die Valoren der ZKB KMU Indexmitglieder Pilatus Bahnen, Lenzerheide Bergbahnen und die Davos Klosters Bergbahnen rege verkauft. Auch im breiten Markt wurden Bergbahnaktien abgegeben. So sind die Ttiel der Säntisschwebebahn mit einem Wochenverlust von 2.17% aufgefallen. Die ebenfalls im breiten Markt gehandelte Precious Woods konnte nach der Veröffentlichung der ersten Eckdaten an Terrain zulegen. So stiegen die Titel des Holzverarbeiters mit guten Volumen um 1.72% an. Die Umsatz- und Margensteigerung scheint den Investoren zu gefallen. Einmal mehr dominierten die Regionalbanken das Geschehen mit der Veröffentlichung ihrer Kennzahlen. So konnten die Clientis Bank Küttigen-Erlinsbach AG, die Spar- und Leihkasse Bucheggberg und die Regionbank Solothurn ihre Gewinne aus dem Vorjahr übertreffen. Erstere schüttet den Aktionären neben der regulären Dividende noch eine Sonderdividene aus. Die anderen beiden zahlen ihren Aktionären eine unveränderte Gewinnbeteiligung aus. (Quelle: eKMU-X)

Unternehmensnachrichten

Die Precious Woods Gruppe steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 3% auf USD 45.7 Mio. Politische Probleme in Brasilien und ein Streik beeinträchtigten ...

