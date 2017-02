IRW-PRESS: LAGUNA BLENDS INC: Laguna erwirbt 19 %-Aktienbeteiligung an Carlsbad Naturals, CBD Bottled Water und bezahlt dafür 796.000 USD in bar und Stammaktien

14. Februar 2017 - Escondido, CA - Laguna Blends Inc. (CSE: LAG) (OTC: LAGBF) (Frankfurt: LB6A.F) (das Unternehmen oder Laguna) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen 19 % der Aktienanteile an Carlsbad Naturals LLC, Nano-Amplified CBD Water erworben und dafür 796.000 USD an Carlsbad Naturals bezahlt hat.

Wie bereits am 25. Januar 2017 bekannt gegeben wurde, haben Laguna und Carlsbad eine Aktienübernahmevereinbarung (Aktienvereinbarung) unterzeichnet, mit der beide Unternehmen Geschäftsmöglichkeiten von beiderseitigem Vorteil in den Märkten für Flaschenwasser und essbare Produkte auf Cannabidiolbasis (CBD) wahrnehmen wollen (die Transaktion). Laguna hat den Erwerb einer Aktienbeteiligung von neunzehn Prozent (19 %) an Carlsbad durch eine einmalige Barzahlung in Höhe von 250.000 US-Dollar sowie 546.000 Dollar in Form von Laguna-Stammaktien für insgesamt 796.000,00 US-Dollar abgeschlossen. Laguna führt zurzeit Gespräche, um zusätzliche Aktienanteile zu erwerben und so eine Mehrheitsbeteiligung zu erlangen.

Die Stammaktien, die für die ersten 19 % ausgegeben wurden, unterliegen Haltefristen, wobei das erste Zwölftel der Stammaktien vier Monate und einen Tag nach der Emission freigegeben wird. In jedem darauffolgenden Monat wird ein weiteres Zwölftel ausgegeben.

Ray Grimm, President & CEO von Laguna Blends, sagte: Laguna hat sich mit großer Sorgfalt auf den Abschluss der Aktientransaktion vorbereitet und ist im Hinblick auf das zukünftige Umsatzpotenzial von Carlsbad Naturals äußerst optimistisch gestimmt. Wie bereits angekündigt, verpachtet Laguna zurzeit Bürogebäude und Lagerflächen an Carlsbad, und unsere Geschäftsbeziehung zueinander hat bereits Geschäftschancen von beiderseitigem Nutzen gebracht.

Troy Nihart, COO von Carlsbad Naturals, erklärte: Carlsbad und Laguna unterhalten eine synergistische Beziehung und teilen sich sowohl Führungskräfte als auch Belegschaft. Wir sind begeistert, dass wir Laguna als strategischen Partner und nun auch als Aktionär von Carlsbad gewinnen konnten. Ich glaube, dass dies der Beginn einer sehr langen und fruchtbaren Beziehung ist.

Dank seines einzigartigen und geschützten Verfahrens, mit dem CBD mittels Nanotechnologie zu einem Aufguss verarbeitet wird, hat sich Carlsbad in den Vereinigten Staaten als Marktführer im Vertrieb und Verkauf von CBD-Flaschenwasser etabliert. Carlsbad Naturals erzielte im Zeitraum von 1. September 2016 bis 31. Dezember 2016 Umsätze in Höhe von 521.000 $. Zusätzlich zum derzeitigen Umsatzwachstum bei Carlsbad plant Laguna, auch über seinen Online-Marktplatz Club 8 und seinen B2B-Vertriebskanal in den USA und Kanada Umsätze aus dem Verkauf von CBD-Wasser zu generieren.

Über Carlsbad Naturals

Das von einem Ärzteteam gegründete Unternehmen Carlsbad Naturals setzt auf modernste wissenschaftliche Erkenntnisse, um auf effiziente, natürliche und verantwortungsbewusste Weise Nährstoffe und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe zu entwickeln. Unsere Nanotechnologie basiert auf den Erkenntnissen der Quantenphysik und vergrößert die Oberfläche jeder Substanz, die wir unserem Wasser zufügen. Damit können wir mit weniger sehr viel mehr erreichen. Dank seines einzigartigen und geschützten Verfahrens, mit dem CBD mittels Nanotechnologie zu einem Aufguss verarbeitet wird, hat sich Carlsbad als Marktführer im Vertrieb und Verkauf von CBD-Flaschenwasser einen Namen gemacht. Weitere Informationen über Carlsbad Naturals erhalten Sie unter www.cbdnaturals.com.

Über Laguna Blends Inc.

Laguna Blends ist ein Marktführer beim Vertrieb von Hanf- und CBD-Produkten. Die Wachstumsstrategie von Laguna beinhaltet den Erwerb und die Übernahme von Unternehmen, die Hanfprodukte formulieren oder herstellen. Laguna Blends vermarktet Hanfprodukte über sein B2B-Netzwerk und auf seinem Online-Marktplatz. Laguna hat die Absicht, den Endverbrauchern Hanfprodukte in Spitzenqualität anzubieten und verwendet bei vielen seiner Nahrungsmittel und Hautpflegeprodukte für die lokale Anwendung eine eigene Nanotechnologie. Laguna ist derzeit auf der Suche nach Joint-Venture-Partnern und potentiellen Übernahmeprojekten, um sein Portfolio zu vergrößern. Im Jahr 2017 wird die große internationale Expansionsoffensive in den Zielmärkten Asien und Europa eingeleitet.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens, zu den vom Unternehmen angebotenen Produkten sowie seine Vertriebs- und Marketingstrategien beziehen. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seien Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird auch kein Bezug zur Gewinnsituation auf Basis der gemeldeten Umsätze hergestellt. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38894 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38894&tr=1

