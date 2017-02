Vaduz (awp) - Bei der Liechtensteiner Bankengruppe LGT tritt der CEO der LGT Bank, Norbert Biedermann, Ende Juni 2017 in den Ruhestand. Der Verwaltungsrat der LGT Bank hat Roland Schubert zum neuen CEO gewählt, wie die LGT-Gruppe am Dienstag mitteilt. Biedermann übergebe die LGT Bank in Liechtenstein "in einer ausgezeichneten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...