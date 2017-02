Die Aktie von HeidelbergCement notiert am Dienstag am DAX-Ende. Am Markt kamen die vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal nicht gut an. Trotz eines Gewinnsprungs verzögert sich der Ausbruch über das Mehrjahreshoch damit erneut. Die vollständige Bilanz sowie den Unternehmensausblick will der Konzern am 16. März veröffentlichen.

