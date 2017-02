Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,4 Prozent

Die deutsche Wirtschaft hat im vierten Quartal 2016 ihr stetiges Wachstum fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen etwas höheren Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.

Jahresinflation in Deutschland zieht im Januar auf 1,9 Prozent an

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Januar weiter erhöht, nachdem es bereits im Dezember einen sprunghaften Anstieg gegeben hatte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, zog die jährliche Inflationsrate auf 1,9 Prozent an. Eine Rate in dieser Höhe hatte es zuletzt im Juli 2013 gegeben. Im Dezember waren es 1,7 Prozent gewesen.

Chinas Verbraucherpreise steigen so schnell wie seit 2,5 Jahren nicht

Die Verbraucherpreise in China sind im Januar so stark gestiegen wie seit mehr als zwei Jahren nicht. Das lag vor allem an dem Anstieg der Energiepreise und der höheren Nachfrage nach Lebensmitteln. Ökonomen gehen aber davon aus, dass die Dynamik bis Jahresmitte abebbt. Der chinesische Verbraucherpreisindex legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent zu, wie das Statistikamt mitteilte. Im Dezember hatte der Zuwachs bei 2,1 Prozent gelegen.

Kaplan: Fed sollte Zinsen "eher früher als später" erhöhen

Der Präsident der Dallas-Fed, Rob Kaplan, hat sich dafür ausgesprochen, die Zinsen "eher früher als später" zu erhöhen. Dann wäre die Federal Reserve später nicht gezwungen, aufs Gaspedal zu drücken und die Zinsen abrupt anzuheben, erklärte der Währungshüter in einem Essay, der auf der Website der Dallas-Fed veröffentlicht wurde. Kaplan ist in diesem Jahr stimmberechtigt im Offenmarktausschuss.

Rot-Rot-Grün in Umfrage erstmals seit langem mit Mehrheit

Ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken kommt in einer neuen Umfrage erstmals seit langem wieder auf eine Mehrheit in der Wählergunst. Damit könnten die drei Parteien nach der Bundestagswahl rechnerisch auf ein Regierungsbündnis hoffen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD unverändert auf 31 Prozent, die Linkspartei auf 10 Prozent und die Grünen auf 7 Prozent, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa.

Steinbrück: Erst 2009 von umstrittenen "Cum/Ex"-Geschäften erfahren

Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) hat nach eigener Aussage erst im Mai 2009 von den zweifelhaften "Cum/Ex"-Dividendengeschäften erfahren, durch die dem Fiskus bis 2012 vermutlich mehrere Milliarden an Steuereinnahmen entgingen. "Das erste Mal, dass ich diese Mitteilung aus dem Haus bekommen habe, war Mitte Mai 2009", sagte Steinbrück bei seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss des Bundestages zu dem Thema.

Weißes Haus: Nationaler Sicherheitsberater Flynn zurückgetreten

Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, ist von seinem Amt zurückgetreten. Trump habe den ehemaligen General Joseph Kellogg übergangsweise auf den Posten berufen, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Flynn hatte sich in einer Affäre um ein umstrittenes Telefonat mit dem russischen Botschafter in Washington in Widersprüche verstrickt.

US-Senat bestätigt Ex-Banker Mnuchin als neuen Finanzminister

Der US-Senat hat den früheren Banker Steven Mnuchin als neuen Finanzminister bestätigt. Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump erhielt 53 Stimmen bei 47 Gegenstimmen. Die große Mehrheit der oppositionellen Demokraten stimmte damit gegen den umstrittenen 54-jährigen ehemaligen Manager der Investmentbank Goldman Sachs.

Trump stellt Stärkung des Handels mit Kanada in Aussicht

US-Präsident Donald Trump will die Handelsbeziehungen zu Kanada stärken. Er wolle im Handel mit dem nördlichen Nachbar "sogar noch mehr Brücken bauen", sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau im Weißen Haus. Beiden Seiten sei klar, dass die zwei Länder "stärker sind, wenn wir in Angelegenheiten des Außenhandels unsere Kräfte zusammenlegen".

Wirbel um Krisengespräche zwischen Trump und Abe vor aller Augen in Palm Beach

Im Internet aufgetauchte Bilder von US-Präsident Donald Trump und Japans Regierungschef Shinzo Abe, die nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest gerade mit Beratern zusammensitzen, haben Fragen zum Umgang der neuen US-Regierung mit sensiblen Informationen hervorgerufen. Die traute Runde in einem Restaurant wurde von einem Mitglied von Trumps Mar-a-Lago-Club in Palm Beach abgelichtet - und das Ergebnis am Montag bei Facebook veröffentlicht. Normalerweise finden solche Gespräche hinter verschlossenen Türen statt, der Inhalt ist geheim.

Japan/Industrieproduktion Dez revidiert +0,7% (vorläufig: +0,5%) gg Vormonat

Japan/Auslieferungen Dez revidiert -0,4% (vorläufig: -0,3%) gg Vormonat

Japan/Lagerbestände Dez revidiert +0,6% (vorläufig: +0,2%) gg Vormonat

Japan/Kapazitätsauslastung Dez +0,6% gg Vormonat

