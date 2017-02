Smart wagt einen radikalen Schritt: In den USA und Kanada soll der Kleinwagen von Daimler ab September nur noch mit Elektromotor verkauft werden. Auch in einem europäischen Land will Smart künftig auf Benziner verzichten.

Mit dem Modellwechsel im September 2017 will Smart in Nordamerika nur noch Autos mit Elektroantrieb verkaufen. In einem Schreiben an die Händler teilte die US-Sparte der Daimler-Tochter mit, künftig keine benzinbetriebenen Kleinwagen mehr verkaufen zu wollen. Stattdessen wolle man sich ausschließlich auf die Elektro-Modelle konzentrieren.

Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über das Schreiben berichtet, inzwischen hat ein Unternehmenssprecher die Pläne bestätigt. Smart-Chefin Annette Winkler sagte, in den ...

