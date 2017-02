First Solar, Inc. (Tempe, Arizona, USA) berichtete am 13.02.2017, dass Genex Power Limited (Sydney, Australien) die Finanzierung des ersten Abschnitts des Photovoltaik-Projekts Kidston in Queensland (Australien) abgeschlossen habe. First Solar wird für das Vorhaben Dünnschichtmodule mit 63 Megawatt liefern. Im ersten Betriebsjahr wird mit einer Solarstrom-Produktion von rund 145.000 Megawattstunden gerechnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...