Bad Marienberg - Bilfinger (ISIN DE0005909006/ WKN 590900) hat seine Strategie 2020 und den dazugehörigen Umsetzungsplan vorgestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Effektive Strukturen (2-4-6) bilden die Grundlage für profitables Wachstum. Zwei Geschäftsfelder: E&T und MMO. Vier Regionen: Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten. Sechs Industrien: Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Zunächst wird der Konzern stabilisiert, dann auf- und ausgebaut - organisch und über gezielte Akquisitionen. Die EBITA-Marge soll bis 2020 auf rund 5 Prozent steigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...