Frankfurt - Die Privatbank Berenberg als Immobilienmanager und Universal-Investment als Kapitalverwaltungsgesellschaft erwerben für den offenen Immobilienfonds Berenberg Real Estate Hamburg die CASIO-Europazentrale am Casio-Platz 1 in Norderstedt von der Württembergischen Lebensversicherung, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...