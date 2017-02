Der Machtkampf um den Autozulieferer Grammer beschäftigt die Branche seit Wochen. Um den Angriff der ungeliebten Familie Hastor abzuwehren, holt sich der Zulieferer einen neuen Investor aus China an Bord.

Der Autozulieferer Grammer greift im Abwehrkampf gegen unliebsame Investoren zu scharfen Maßnahmen. Der Hersteller von Automittelkonsolen und Nutzfahrzeugsitzen gibt eine sogenannte Pflichtwandelanleihe im Umfang von rund 60 Millionen Euro an den chinesischen Autozulieferer Ningbo Jifeng aus, wie das Unternehmen am Dienstag in Amberg mitteilte. Die Papiere entsprechen rund 9,2 Prozent des Grundkapitals. Ihre Ausgabe ...

