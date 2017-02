Bern (awp) - Die Finanzierungslage der Schweizer Pensionskassen hat sich per Ende 2016 im Vergleich zum Jahr davor kaum verändert. Die geschätzten Deckungsgrade lägen aufgrund der Entwicklung im vierten Quartal in etwa auf dem Niveau der Vorjahresperiode, schreibt die ZKB-Tochter Swisscanto in dem am Dienstag veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...