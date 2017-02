Deutschlands Heizungskeller sind unter Klimaschutzgesichtspunkten eine Katastrophe. Die Studie "Wärmewende 2030" zeigt auf, was sich ändern muss, wenn Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen will.

Die Latte liegt hoch: Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Die Energieträger Öl und Gas können dann also beim Beheizen von Gebäuden keine Rolle mehr spielen. Davon ist man derzeit noch weit entfernt. In Deutschland sind nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) derzeit rund 21 Millionen zentrale Wärmeerzeuger in Betrieb, darunter mehr als 19 Millionen Gas- und Ölkessel - und weniger als zwei Millionen Biomasse-Kessel und Wärmepumpen. Der Wärmesektor steht für mehr als 40 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland und ist somit eine relevante Größe bei den Treibhausgasemissionen.

Was muss passieren, damit die ehrgeizigen Ziele im Gebäudesektor erreicht werden können? Die Studie, im Auftrag von "Agora Energiewende" angefertigt vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik sowie vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik, hält bis 2030 insbesondere ...

