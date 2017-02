PALO ALTO, KALIFORNIEN -- (Marketwired) -- 02/14/17 -- Yubico, der führende Hersteller für benutzerfreundlichen und universellen Schutz von digitalen Identitäten, intensiviert mit der Gründung der Yubico GmbH seine Expansion im europäischen Markt.

Yubico baut mit lokalen Vertriebs- und Presales-Ressourcen den deutschsprachigen Markt weiter aus. Kunden in der D-A-CH Region können die Produkte nun von einer lokalen Niederlassung beziehen. Die Gesellschaft wurde, nach großem Erfolg in der Region im Jahr 2016, am 12. Dezember 2016 im Handelsregister des Amtsgerichts Steinfurt eingetragen.

"Der deutsche Markt ist einer der wichtigsten Märkte für Yubico und unsere YubiKey Zwei-Faktor-Authentifizierungs Technologie" so Christian Reuter, Vice President Sales D-A-CH. "Die Region hat ihre eigenen lokalen regulatorischen und Compliance-Anforderungen. Wir können uns jetzt zu 100% auf die Anforderungen der lokalen Wirtschaft konzentrieren und passende Lösungen anbieten."

Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem YubiKey ist der benutzerfreundlichste und sicherste Weg zum Schutz von Zugängen und digitalen Identitäten, welcher vom Nutzer nur einen einzigen Tastendruck zur Authentifizierung benötigt.

Der YubiKey unterstützt neben dem hauseigenen Yubico OTP auch OATH, FIDO Universal 2nd Factor (U2F), PIV Smartcard Funktionalitäten und OpenPGP mit RSA 4096, RSA 2048 und ECC P384 Schlüsseln.

Auch der neue YubiKey 4C im USB-C Formfaktor sichert den Zugang zu einer großen Menge von Consumer und Enterprise Anwendungen, inklusive starker U2F Authentifizierung (Google, Dropbox, GitHub, Salesforce, etc.), Passwort Manager (LastPass, Dashlane, etc.), Windows Login einschließlich Windows Hello, Remote Access, VPN und vielen mehr.

Der YubiKey arbeitet ohne Zusatzsoftware mit Microsoft Windows, macOS, Linux, sowie mit allen Standardbrowsern.

Für weitere Informationen besuchen uns im Internet unter www.yubico.com.

Über Yubico

Yubico setzt neue globale Standards für benutzerfreundliche, sichere Authentifizierung und verhindert so den unautorisierten Zugriff auf Computer, Server und digitale Identitäten.

Durch die Unterstützung vielfältiger Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden auf allen Geräten und Plattformen schützten die YubiKeys den Zugang zu den Benutzerkonten der größten Unternehmen der Welt mit einem einfachen Tastendruck, ohne dass Treiber oder Zusatzsoftware benötigt werden. Yubico ist federführend beim offenen FIDO Universal 2nd Factor Authentifizierungsstandard und die Technologie von Yubico wird in mehr als 160 Ländern weltweit verwendet und geschätzt.

Gegründet in 2007 in Stockholm (Schweden), unterhält Yubico heute Niederlassungen in Palo Alto (Kalifornien), Seattle (Washington) und Laer (Deutschland).

Für weitere Informationen besuchen uns im Internet unter www.yubico.com.

Media Contact

Ronnie Manning

Director, Public Relations

+1 619.822.2239

Ronnie@Yubico.com