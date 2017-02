FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler setzt in den USA auf ein Startup zur Autofinanzierung. Der Autokonzern werde bis Ende 2017 einen höheren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in die kalifornische Autogravity investieren, sagte ein Sprecher von Daimler Financial Services. Mit der App des US-Unternehmens lassen sich Finanzierungsangebote für den Autokauf vergleichen. Autogravity ist dabei nicht an bestimmte Banken oder Hersteller gebunden.

Daimler und das Ende 2015 gegründete Unternehmen arbeiten bereits seit dem vergangenen Jahr zusammen. In Kalifornien brachten Mercedes-Benz Financial Services und Autogravity die digitale Finanzierungsplattform Mitte 2016 an den Start. Nun soll die Plattform in insgesamt 46 Bundesstaaten angeboten werden.

Finanzierungs- und Leasingangebote werden von Autokäufern immer mehr in Anspruch genommen. Im vergangenen Jahr stieg das Vertragsvolumen bei Daimler Financial Services um 14 Prozent, beim EBIT erreichte die Sparte einen Rekord.

"Mit unserer Investition in Autogravity machen wir jetzt den strategischen Schritt, das klassische Finanzierungs- und Leasinggeschäft auf digitale Vertriebsstrukturen vorzubereiten", wird Daimler-Finanzchef Bodo Uebber in der Mitteilung zitiert.

February 14, 2017

