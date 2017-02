FMW-Redaktion

Der Dax hat gestern viel nachgeholt, was er zuvor verpasst hatte. Aber im Bereich der 11800er-Marke, dem Abwärts-Gap vom 30.Januar (dem dann ein weiterer Abverkauf folgte), war dann Schluß für den deutschen Leitindex, trotz weiter steigender US-Indizes. Und während eben diese US-Indizes weiter von Allzeithoch zu Allzeithoch eilen, ist der Dax davon immer noch ein gutes Stück entfernt.

In Asien auffällig die stark ansteigenden Erzeugerpreise in China mit +6,9% zum Vorjahremonat, der größte Preiszuwachs seit 2011, auch die Verbraucherpreise etwas höher als erwartet. Und in Japan Sorgen um Toshiba, das heute überraschend seine Quartalszahlen verschoben hat, selbst eine Pleite des Unternehmens scheint nicht mehr ausgeschlossen, das hat den Nikkei unter Druck gebracht:

Shanghai Composite +0,02% CSI300 -0,01% ChiNext -0,22% Nikkei -1,11%

Der X-Dax zeigt sich von der Unruhe in Tokio noch weitgehend unbeeindruckt, ...

