Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der tunesische Ministerpräsident Youssef Chahed hat kurz vor einem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in Berlin den deutschen Vorschlag zurückgewiesen, in seinem Land Auffanglager für illegale Migranten einzurichten. "Nein, Tunesien ist eine Demokratie, wir sind gerade dabei, einen Krieg gegen den Terror zu führen", sagte Chahed im ZDF-Morgenmagazin. Derartige Einrichtungen seien nicht möglich.

Auch in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Bild-Zeitung lehnte er solche Asylzentren ab. "Ich denke nicht, dass das funktionieren kann und wir für Flüchtlingscamps hier Kapazitäten haben", sagte Chahed. Es müsse eine Lösung zusammen mit Libyen gefunden werden. "Das ist der einzige Weg."

Tunesiens Regierungschef betonte zudem, sein Land verweigere nicht die Rückführung eigener Staatsangehöriger, wie dies Tunesien vorgeworfen werde. "Das stimmt so nicht", sagte er im ZDF. Man müsse "wirklich genau unterscheiden" zwischen illegalen Migranten und Terroristen. "Wir haben uns gegen die Rückkehr der Terroristen in unser Land ausgesprochen", sagte Chahed. Für diejenigen, die irregulär in Deutschland lebten, gebe es hingegen Vereinbarungen. "Sobald die Nationalität festgestellt ist, können sie ohne Weiteres in das Herkunftsland zurückgestellt werden", meinte er.

Die Kooperation mit Deutschland funktioniere "schon jetzt sehr gut", sagte er zu Bild. "Aber wir brauchen eben von den deutschen Behörden auch klare Beweise, dass es sich wirklich um Tunesier handelt." Spreche man über Tunesier in Deutschland, dann gehe es da derzeit um eine sehr geringe Zahl von vielleicht 1.000 Menschen.

Ausdrücklich bestritt Chahed Fehler der tunesischen Behörden im Fall des Terroristen Anis Amri. "Als Anis Amri 2011 Tunesien verlassen hat, war er kein Terrorist, es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich radikalisieren würde", sagte er. Auch was die Papiere angehe, hätten sich die tunesischen Behörden korrekt verhalten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2017 03:38 ET (08:38 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.