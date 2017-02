Frankfurt - Zahlreiche Studien für den US-Aktienmarkt belegen, dass über die letzten 200 Jahre mit Aktien - um die Inflationsrate bereinigt - eine durchschnittliche jährliche Rendite von knapp 7 Prozent erzielt wurde, so Peter E. Huber, Fondsmanager und Vorstand von StarCapital.Die Rendite von Schatzwechseln, die unserem Sparkonto/Festgeld entsprechen, brachten real dagegen nur 0,8 Prozent, so die Experten von StarCapital in ihrer aktuellen Ausgabe von "StarInvest". Seitdem rätsle die Fachwelt, warum der Großteil der Anleger seit so vielen Jahren auf Aktien verzichte und sich mit Magerrenditen zufrieden gebe. Die Erklärung: Die Anleger hätten Angst vor den Kursschwankungen (neudeutsch: Volatilität).

