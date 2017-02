Der gestern am Mittag veröffentlichte OPEC Monthly Oil Market Report brachte keine bullishen Impulse für Brent und WTI. Laut OPEC werden die Förderkürzungen zum Großteil umgesetzt und die Vereinbarungen auch von Russland eingehalten. Doch die Aufwertung des US-Dollar drückte gestern die Stimmung. So könnte die Produktionskürzung in den Kursen ...

