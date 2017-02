Bern (awp) - Die Aktien der Credit Suisse legen am Dienstag im frühen Handel deutlich zu. Die zweitgrösste Schweizer Bank hat vorbörslich wegen des milliardenschweren Vergleichs mit dem US-Justizministerium zur Beilegung des Hypothekenstreits einen hohen Verlust vermeldet, was allerdings so erwartet wurde. Zudem hat sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...