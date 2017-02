Klartext: Apple und BMW

Liebe Leserin, lieber Leser,

insbesondere Technologie-Aktien sind in den letzten Monaten tendenziell gut "gelaufen".

Beispiel US-Aktien, die im technologielastigen Nasdaq enthalten sind: Der Nasdaq steht derzeit nahezu auf Allzeithoch, die 1-Jahres-Performance liegt bei rund +31%. Zu den Technologie-Aktien lässt sich auch das Schwergewicht Apple zählen. Da begann das neue Geschäftsjahr bereits 2016 - denn das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 endete bei Apple zum Jahresende 2016 (bei Apple ticken die Uhren eben manchmal anders).

Gute Zahlen - aber der Kurs ist bereits deutlich gestiegen

Und Apple ist bekanntlich ein Nasdaq-Schwergewicht. Das 1. Quartal im Apple Geschäftsjahr ist für Apple traditionell das wichtigste Quartal - da es das wichtige Weihnachtsgeschäft umfasst. Und das fiel diesmal laut Unternehmensangaben sehr gut aus. Umsätze von 78,4 Mrd. Dollar - das war der höchste Quartalswert in der Firmengeschichte von Apple (zum Vergleich: Im Vorjahresquartal waren es noch 75,9 Mrd. Dollar). Auch der Gewinn pro Aktie war demnach so hoch wie nie zuvor in einem Quartal bei Apple: 3,36 Dollar Gewinn pro Aktie. Der Nachteil: Seit Dezember ist der Aktienkurs bereits kräftig gestiegen. Bei Notierungen um 100 Dollar hatte ich die Aktie als interessant bezeichnet - inzwischen stehen wir aber bei rund 130 Dollar.

Dann der Blick auf BMW:

Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2016 steht bei BMW zwar erst planmäßig am 21. März 2017 zur Veröffentlichung an - doch es geht weiter im Sauseschritt, und die Absatzzahlen für Januar = den ersten Monat des neuen Geschäftsjahres sind schon da. Wie diese ausfielen? Dieser PR-Satz von BMW bringt es auf den Punkt: "Bester Jahresstart aller Zeiten" (bei BMW!). Konkret: Im Januar 2016 lieferte BMW eigenen Angaben zufolge exakt 163.288 Fahrzeuge aus - das entsprach einem Zuwachs von 6,8% gegenüber dem Vorjahreswert. Die regionale Verteilung? Dazu zitiere ich aus der entsprechenden Meldung, wonach es "Absatzwachstum in allen Regionen der Welt" gab. Bei der Kernmarke BMW selbst gab es übrigens einen überdurchschnittlichen Anstieg der Absatzzahlen um 7,2% auf 143.553 Fahrzeuge.

Die komplette Pressemitteilung von BMW finden Sie hier

Hohes Wachstum bei der Kernmarke, geringere Zuwächse bei MINI und Motorrad

Wenn ein Bereich überdurchschnittlich wächst, muss ein anderer unterdurchschnittlich wachsen. Das war beim Absatz des "MINI" der Fall, wo es einen Zuwachs um 3,7% auf 19.563 Fahrzeuge gab. Und nicht so toll sah es bei BMW Motorrad aus, wo es im Januar 2017 ein Plus bei den Auslieferungen von bescheidenen 0,2% gegenüber dem Vorjahreswert gab. Doch ein kleines Plus ist besser als ein Minus, jedenfalls dann, wenn diese Verkäufe einen positiven Deckungsbeitrag für BMW bringen. Wieviel genau unter dem Strich hängen geblieben ist, dass wird erst der Blick auf die kommenden Quartalszahlen zeigen. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Oh Menschenherz, was ist dein Glück? Ein rätselhaft geborener und, kaum gegrüßt, verlorener, unwiederholter Augenblick." - Rainer Maria Rilke

