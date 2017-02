Eine japanische Zeitung meldet, der Industriekonzern Toshiba verzeichne massive Verluste im Atomgeschäft und sehe seinen Fortbestand gefährdet. Nach der Meldung verschiebt Toshiba seine Bekanntgabe der Quartalszahlen.

Der angeschlagene japanische Elektronikriese Toshiba will seine Quartalszahlen und die Abschreibungen für sein US-Atomkraftwerksgeschäft statt an diesem Dienstag erst am 14. März veröffentlichen. Man kläre mit den Buchprüfern noch immer die Verluste in Zusammenhang mit dem Kauf eines US-Kraftwerkbauers, begründete der Konzern nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo die Verzögerung. Auf das Ausbleiben konkreter Zahlen reagierte der Markt prompt: Die Wertpapiere des Konzerns sackten um 9,4 Prozent ab.

Vor der geplanten Veröffentlichung hatte die japanische ...

