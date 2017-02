Am Dienstag sind die Ölpreise leicht gestiegen und liegen um rund fünf Cent höher als am Vortag. Experten sprechen aktuell von einem impulsarmen Handel. Die Lagerbestände haben sich in der vergangenen Woche erhöht.

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte ...

