Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in den Dienstagshandel gestartet. Der SMI legt damit nach vier positiven Handelstagen in Folge erst einmal eine Verschnaufpause ein. Der Wirtschaftsoptimismus in den USA sorge jedoch weiter für eine positive Grundstimmung der Investoren, hiess es am Markt. Mit Zahlen zum Schlussquartal stehen hierzulande Credit Suisse im Fokus.

Während die Kurse an der Wall Street erneut Rekordstände erklommen, reagierten die Märkte in Asien leicht negativ auf einen nachgebenden Dollar. In Deutschland lag derweil das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal leicht unter den Erwartungen. Am Morgen stehen noch weitere Konjunkturdaten aus anderen europäischen Ländern auf dem Programm. Auch die Anhörung der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen vor dem Senatsausschuss am Nachmittag dürfte aufmerksam beobachtet werden.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,11% tiefer bei 8'453,76 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,07% auf 1'344,08 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,12% auf 9'251,45 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Minus, sechs im Minus und einer (Zurich) unverändert.

Credit Suisse (+2,6%)

