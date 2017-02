In den letzten Jahren gab es vieles, was Investoren von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) auf dem Schirm haben mussten. Die Begriffe Ölpreisverfall, OPEC, BG-Übernahme, iconic dividend und ein ominöser Vergleich darüber, dass Mineralwasser zwischenzeitlich teurer war als Rohöl skizzieren grob das Spannungsfeld, in dem sich das Unternehmen zuletzt befunden hat.



Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass viele Anleger die Papiere des Ölgiganten nicht so recht einschätzen können. Eine Frage hat in diesem Kontext eine ganz besondere Bedeutung gewonnen und zwar die, ob die überaus üppige Dividende von Royal Dutch Shell noch sicher ist oder ob das Unternehmen Probleme dabei hat, die Dividende zu zahlen.



Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...