Wien - Wieder aufkeimender Trump-Optimismus beflügelte die Kurse der US-Banken wie z.B. J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (+1,3%), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (+1,4%) oder Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (+2,3%), die mit den damit erwarteten Zinserhöhungen deutlich profitabler werden dürften, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...