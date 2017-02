Gastbeitrag von Andreas Winkler. Wer sein Kapital möglichst sicher und gewinnbringend vermehren möchte, sieht sich auf dem Geldmarkt vielen verschiedenen Möglichkeiten gegenüber. Das Tückische: Keine der zahlreichen Anlagemöglichkeiten stellt ein Nonplusultra da. Jede Möglichkeit hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. In diesem Artikel geht es ganz speziell um die Vorteile von Anleihen gegenüber einem Festgeld-Konto.

Was ist eine Anleihe?

Eine Anleihe ist ein Schuldverschreiben, welches Unternehmen, Länder und Staaten an Gläubiger aushändigen, damit sie schnell an Kapital kommen (ähnlich wie bei einer Aktie). Anders als bei Aktien, gehören Anleihen für ein Unternehmen aber zu den klasssischen Mitteln der Beschaffung von Fremdkapital. Sie verbriefen einen Rückzahlungsanspruch und Zinszahlungen in bestimmter Höhe als Entgelt für die Überlassung des Kapitals. Während ein Investor durch den Kauf von Aktien (Mit-)Eigentümer des Unternehmen wird, sind die Inhaber von Anleihen Gläubiger, die ein Recht auf eine regelmäßige Auszahlung der Zinsen sowie auf die Rückzahlung ihres eingesetzten Kapitals haben.

Was ist ein Festgeld-Konto?

Ein Festgeld-Konto wird bei einer Bank oder einer Sparkasse angelegt, um auf sichere Weise Vermögen zu vermehren. Im Vorfeld wird ein gewisser Zinssatz von der Bank angeboten und bestimmt. Als Kunde kann man sicher sein, dass dieser auch ausbezahlt wird. Der Zinssatz ist allerdings starr. Während das Geld auf dem Festgeld-Konto liegt, kann man als Anleger nicht darauf zugreifen und muss warten, bis der abgemachte Zeitraum für die Geldanlage abgelaufen ...

