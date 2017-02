Nun sammeln sich Forscher zum Protest gegen die Trump-Regierung. Sie machen Front gegen eine Beschränkung der US-Wissenschaft. Auch in Deutschland wächst die Sorge um das weltoffene Klima für die US-Forschung.

Ob "alternative Fakten", der Abwehrkampf um Klimawandel-Daten oder die Streichung von Forschungsgeldern: Es gibt viele Gründe, weshalb nach den ersten Wochen der rechtskonservativen Regierung von Donald Trump auch US-Forscher in Aufruhr sind. Hunderttausende dürfte der Protest am "Welttag der Erde" (22. April) nach Washington führen, um für die Freiheit der Wissenschaft zu demonstrieren - unter anderem mit einem "Science-March".

Müssen Wissenschaftler in einer führenden Forschernation tatsächlich jetzt um ihre Freiheit fürchten? Ja, so weit kann es kommen, meinen viele in den USA. Und nicht nur dort werden Sorgen laut über einen womöglich radikal veränderten Kurs der USA bei Forschung und Lehre.

Auch die deutsche Forschungsministerin Johanna Wanka zeigt sich alarmiert. Zu einem weiterhin starken Standort USA gehöre, "dass Wissenschaftler frei arbeiten können", sagte sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Ihr sei wichtig, "dass die Arbeitsmöglichkeiten für ausländische Forscher in den USA sich nicht verschlechtern". Die CDU-Politikerin nimmt die Entwicklungen in Washington sehr ernst und mahnt: Jede Einschränkung "wäre für den Erkenntnisfortschritt schlecht".

Die Ängste von Wissenschaftlern und Politikern weltweit sind nicht unbegründet. Wenige Tage, teils sogar nur Stunden dauerte es, bis die neue republikanische US-Regierung wissenschaftsfeindliche Wahlkampf-Ankündigungen umsetzte. Gleich nach Trumps Amtseinführung verschwanden von der Website des Weißen Hauses Infoseiten zum Klimawandel - inklusive umfassenden Datenmaterials. ...

